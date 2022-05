AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Kocaeli'deki Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı Açıklaması - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Bir ülkenin cumhurbaşkanının kaçacağını o ülkenin ikinci partisinin genel başkanı söylüyor. Arkadaşlar böyle siyaset olmaz. Bu Türkiye'ye yapılmış büyük bir ihanettir, hançerlemedir." dedi.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) tarafından Kocaeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken'den Kartepe'ye Erzurum Tanıtım Günleri" açılış törenine katılan Ala, yaptığı konuşmada, Erzurumlu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin, doğal kaynakları sınırlı olmasına rağmen, üretim sayesinde İslam ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olduğunu kaydeden Ala, Türkiye'nin dünyadaki önemine ve sahip olduğu değerlere değindi.

Ala, Türkiye'nin çok badire atlattığını, Türkiye'ye yönelik siyasetin söylediği her sözün karşılığı olduğunu belirterek, "İyi bir şey yaparsak milletimiz yararlanır. Kötü bir şeye yaparsak milletimiz zarar görür. Siyasette de doğru bir söz söylersek millet fayda görür, yanlış bir şey söylersek onun da maliyetini millet öder. Onun için herkes dikkat etmeli konuştuğuna. Kişileri eleştireyim, muhataplarımı eleştireyim diye Türkiye'ye suikast düzenlememeli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin komşularının yaşadığı sorunları anlatan Ala, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında en ciddi inisiyatifi aldığını, iki ülkenin dış işleri bakanını ülkesinde görüştüren tek ülkenin, Türkiye olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Ala, "Bölgemizdeki, dünyadaki herhangi bir ülkede bir sorun masaya geldiğinde konuşulan 3 lider varsa birisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, biri Rusya Devlet Başkanı, birisi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Avrupa'dan bazen Fransa Cumhurbaşkanı oluyor, bazen Almanya Başbakanı. Bu kıymetli bir varlıktır." diye konuştu.

-"Türkiye'nin itibarına gerçekten bir hançerlemedir, bir suikasttır"

Ala, siyasetin tek partiden ibaret olmadığını, her partinin eleştirilerde bulunmasının ya da alternatif politikalar söylemesinin normal olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ama bir ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'kaçacak' demek, Türkiye'ye kusura bakmayın suikasttır. Çünkü o zaman kaos demektir. Ne olacak ki kardeşim, ne açıklayacaksın ki... 15 Temmuz alçak darbe girişiminde, uçakların havadan bombalandığı bir memlekette, tankları milletin üstüne sürdükleri bir gecede kaçmayan bir insanı, bir cumhurbaşkanını, onlara karşı durmuş, onlarla mücadele etmiş bir milletin liderini ve milleti sıkıntıya sokacak böyle bir cümle nasıl kullanılabilir. Ben genelde arkadaşlarım bilir, bu tür platformlarda asla bu tür meselelere girmem ama bu Türkiye'nin itibarına gerçekten bir hançerlemedir, bir suikasttır. Çok yanlıştır, çok tehlikelidir. Her türlü eleştiriyi birbirimize yapıyoruz. Bunlar konuşulabilir, tartışılabilir, alternatif politikalar öne sürülebilir. Dışarıdan bakın, Almanya'dan bakın, İngiltere'den bakın, Amerika'dan bakın. Bir ülkenin cumhurbaşkanının kaçacağını o ülkenin ikinci partisinin genel başkanı söylüyor. Arkadaşlar böyle siyaset olmaz. Bu Türkiye'ye yapılmış büyük bir ihanettir, hançerlemedir. Elbette politikaları, zaten her hafta eleştiriyorlar. Her hafta herkes her şeyi söylüyor ama biz kendimiz için de söylüyorum, Türkiye söz konusu olunca yapacağımız konuşmalarda, söyleyeceğimiz sözlerde önce 'Türkiye bir zarar görür mü topyekun' diye bakmak gerekir. Bir ülkenin cumhurbaşkanının yurt dışına kaçması demek ülkenin tarumar olması demek. Ülkede demek öyle bir kaos olacak ki öyle büyük problemler olacak ki ülkenin cumhurbaşkanı bile orada yaşayamayacak. Bu nasıl bir şey. Bu olmaz arkadaşlar."

Ala, hangi görüşte olursak olalım herkesin yaptığı açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini, Türkiye'yi ve milleti düşünerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Ala ve protokol üyeleri tarafından KEDFE geleneksel ödülleri sahiplerine verildi.

Daha sonra Ala, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilli Recep Akdağ, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Federasyon Başkanı Tekin Dursun ve vatandaşlar tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Tanıtım günleri kapsamında vinç yardımıyla kaldırılan 1025 kilogramlık cağ kebabı sergilendi.

Erzurum'a ait yöresel ürünlerin yer aldığı tanıtım günleri 30 Mayıs'ta sona erecek.