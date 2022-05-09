AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Avrupa Günü açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılmasının bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ala, Avrupa Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Avrupa Günü'nün İkinci Dünya Savaşı ertesinde tesis edilen istikrar ve refah ortamını simgelediğini belirten Ala, "Avrupa Günü'nü bu yıl bölgesel ve küresel barışı köklerinden sarsan Ukrayna savaşının gölgesinde idrak etmekteyiz. Derinleşen eşitsizlik, düzensiz göç ve kurumlara olan güvenin zayıflaması, iklim değişikliği gibi sınamaların yanı sıra jeopolitik güç rekabeti, terörizm, ortak geleceğimizi tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, açıklamasında yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi akımlara etkin karşılık verilmemesinin Avrupa değerlerinin sorgulanmasına sebep olduğuna da vurgu yaparak bu akımların Avrupa kurumlarına yönelik güveni zayıflattığını kaydetti.

Türkiye'nin AB'yle köklü kurumsal ilişkilere ve güçlü müktesebata sahip bir aday ülke ve NATO müttefiki olarak kilit ülke olduğunun altını çizen Ala, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-AB ilişkilerinin ve üyelik sürecinin geliştirilmesi ve üyelik sürecinin hızlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizle karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği geliştirme iradesi ortaya koyması ve müşterek değerlerimize odaklanması Avrupa'nın çıkarınadır. Türkiye, AB içerisinden ve dışarıdan gelen her türlü engele rağmen AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmeyi ve Avrupa değerlerine olan taahhüdü doğrultusunda ilerlemeyi sürdürecektir."