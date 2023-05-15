AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi milletimizin kararının sonucu eğer ikinci tur olursa da başımızın üstünde yeri var. " dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi milletimizin kararının sonucu eğer ikinci tur olursa da başımızın üstünde yeri var. " dedi.

Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililerle bir araya gelen Ala, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve diğer ilgililerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki balkon konuşmasını meydandaki dev ekrandan izledi.

Ala, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'nın bir devlet adamına yakışır, kendine güven içerisinde milletine güvendiğinin altını çizdiğini söyledi.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren meydanlara gelen partililere teşekkür eden Ala, "Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarını açıkladığı nerede görülmüştür? Belediye başkanları, belediye başkanlığı yapar. Bunlar gerçekten feleklerini şaşırdılar. Bu anlayış ülke yönetebilir mi?" diye konuştu.

"Arada 10 puan varken bunlar kendi adaylarının kazandığını söylüyor." diyen Ala, şöyle konuştu:

"Bunlar anlaşılan sadece yürüyen merdivene ters binmiyorlar, rakamları da tersinden okuyorlar. Kardeşim, kardeşim bu yukarı doğru sayılıyor, 100'e doğru giderken 50'den daha fazla alırsan kazanıyorsun. Aşağı doğru giden rakamla kazanamazsın. 'Biz kazandık' diye açıklama yapıyorlar. 52'nin 42'den büyük olduğunu kim anlatacak? Siz sandıkta anlatacaksınız, anlattınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi milletimizin kararının sonucu eğer ikinci tur olursa da başımızın üstünde yeri var. "

Ala, devlet yönetiminin ciddi bir anlayış istediğini vurgulayarak " Vakur duruş ister. Etrafımızda zaten bir sürü problem var. Ciddiyetsiz bir anlayış Türkiye'yi hedeflerine doğru götüremez. Bu seçim sonuçlarında hem Cumhur İttifakı'nın hem Cumhurbaşkanımızın açık ara önde gitmesiyle duyduğunuz sevincine bizlerle ve bütün Türkiye'yle ve Bursa'yla paylaşıyorsunuz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.