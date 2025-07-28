AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan orman yangınları üzerinden muhalefete tepki Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Yangınla mücadeleye katkı sunmadıkları gibi devletimizin çalışmalarını görmezden gelen, siyaset devşirmeye çalışan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurdun dört bir yanında çıkan yangınların tüm Türkiye'nin yüreğini yaktığını belirtti.

Devletin, milleti hüzne boğan felaketlerin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla sahada, milletin yanında olduğunu, olmaya devam ettiğini vurgulayan Acar, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, valilikler, kaymakamlıklar, jandarma ve emniyet birimleri, belediyeler ve gönüllülerin eşgüdüm halinde tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını aktardı.

Acar, AK Parti kadroları olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletvekillerinden gençlik kollarına ve mahalle başkanlarına kadar teşkilatlarının her kademesiyle vatandaşların canı başta olmak üzere toprakları ve ormanları korumak amacıyla alevler nereyi sarmışsa orada olduklarını ifade etti.

Yangınla mücadele ederken, alevlerle birlikte ihanetle de savaşıldığını belirten Acar, şöyle devam etti:

"Bursa'da ormanlarımızı ateşe veren FETÖ'cü hain sabotajcının hedefi doğrudan vatanımızdı. Ama milletimiz müsterih olsun, devletimiz teyakkuzda, kurumlarımız sahada. Vatanımızın her bir karışını korumaya devam edecek, bu ihaneti de boşa çıkaracağız. Kriz anında sorumluluk almanın, iktidarın en temel görevi olduğu bilinciyle yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Hainlerin ihaneti yetmezmiş gibi görüyoruz ki bizler sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam ederken bazıları yangın felaketiyle uğraşan bölgelerimizde alevlerin önünde poz vererek siyaset peşinde koşuyor. Üstelik Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey örneğinde olduğu gibi bazı CHP'li belediye başkanları yangınlar kontrol altına alınana kadar olay yerinde bile değildi.

Acımızı siyasetlerine alet etme çabalarının üstüne Kıbrıs'ta yanan bir bölgeyi sırf halkı galeyana getirmek amaçlı Bursa gibi göstermeye çalışmaları ise en hafif tabirle bir acizlik, bir zavallılık ve bir utanmazlıktır. Bu nasıl bir zihniyettir? Yangınla mücadeleye katkı sunmadıkları gibi devletimizin çalışmalarını görmezden gelen, siyaset devşirmeye çalışan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Devletimizin bu felaketle mücadelesi sürerken, muhalefet tam da kendilerine yakışır şekilde yangının dumanından siyasi ikbal çıkarma hesabı yapmaya devam ediyor. Milletimizin bu fırsatçılığı gördüğünün, zamanı geldiğinde gerekli cevabı vereceğinin farkındayız."

"Felaketten rant umanları milletin ferasetine havale ediyoruz"

Acar, yangınların Türkiye'nin meselesi, siyaset üstü bir durum olduğunu belirterek, "Ama kim bu acının üstüne siyaset yapar, milletin yarasına değil de kendi siyasi hesaplarına odaklanırsa halkımız buna da en güçlü cevabı sandıkta verecektir. Felaketten rant umanları milletin ferasetine havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, AK Parti olarak, deprem bölgelerinde olduğu gibi milletin karşılaştığı her felakette milletle kol kola sahada olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yangınlarla mücadele eden bölgelerimizdeki tüm kurumlarımızla koordineli çalışıyor, vatandaşlarımızın tahliyesinden barınmasına, hasar tespitinden yardım ulaştırılmasına kadar her detayla ilgileniyoruz. Bundan sonra da hem dualarımızla hem emeğimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Türkiye'miz güçlü bir devlettir. Bu yangınları da, bu ihanet ve yalanları da söndürmesini bilir."