AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen seviyesiz hitaplar, o makamı oraya getiren millet iradesine dönük bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen seviyesiz hitaplar, o makamı oraya getiren millet iradesine dönük bir saygısızlıktır. Bir parti koltuğunu işgal edebilirsin, protokollerde öne oturabilirsin ama devlet terbiyesini, millet iradesine saygıyı ve siyasi ahlakı satın alamazsın. Siyasi seviye, üslup ve nezaket testinden sınıfta kalan bu yaklaşım, CHP'nin neden yıllardır milletin gönlünde yer edinemediğinin de küçük bir özeti gibidir."

