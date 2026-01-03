Haberler

Ak Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Bütün Meselesi Silivri'nin Sözcülüğünden İbaret Olanların Söylediği Sözler Lafügüzaftır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki rolüne ilişkin eleştirilere tepki göstererek "Dünya ve ülke gerçeklerinden bihaber, bütün meselesi Silivri’nin sözcülüğünden ibaret olanların, ötesinde dış politikaya ilişkin hiçbir vizyonu olmayanların söylediği sözler lafügüzaftır" dedi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak küresel ve bölgesel meselelerin çözümünde inisiyatif alan erdemli bir dış politikaya dayalı saygın bir liderler diplomasisi yürütmektedir. Dünya ve ülke gerçeklerinden bihaber, bütün meselesi Silivri'nin sözcülüğünden ibaret olanların, ötesinde dış politikaya ilişkin hiçbir vizyonu olmayanların söylediği sözler lafügüzaftır" ifadesini kullandı.

