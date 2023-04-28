Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'dan Siirt Üniversitesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'dan Siirt Üniversitesine ziyaret

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı ziyaret etti.

Aktay, beraberinde Şındak ile yapımı tamamlanan Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezde yapılan tedavi, ameliyat ve diğer çalışmaların yapıldığı alanları da ziyaret eden Aktay, akademisyenlerle sohbet etti.

Ziyarette, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemalettin Akınay, Prof. Dr. Tekin Şahin ve Prof. Dr. Cahit Pesen de yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Nihat Şındak Yasin Aktay AK Parti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title