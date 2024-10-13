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AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Betül Önderoğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Betül Önderoğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye parti yöneticileri ve milletvekilleri katıldı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Önderoğlu için ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bazı Ankara milletvekilleri katıldı.

Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Betül Önderoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

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