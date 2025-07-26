AK Parti Gençlik Kolları'ndan 'İlk Durak ÜniAK' Projesi

Ak Parti Gençlik Kolları, "İlk Durak ÜniAK" sloganıyla hayata geçirdiği projeyle üniversite tercih sürecindeki gençlere merak ettikleri üniversite ve bölümlerle ilgili rehberlik edecek.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, tercih sürecindeki üniversite adayları için Gençlik Kolları tarafından "İlk Durak ÜniAK" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Türkiye'deki 207 üniversitede teşkilat ağına sahip AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜniAK) üyeleri, tercih yapacak adayların merak ettikleri üniversite ve bölümlerle ilgili soruları cevaplayacak.

Adayların, "https://akform.akparti.org.tr/Form/index/f5c24bcfbb" internet adresindeki formu doldurmasının ardından, ilgili üniversitede okuyan ÜniAK'lı bir öğrenci, onunla iletişime geçerek sorularını yanıtlayacak.