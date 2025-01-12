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AK Parti Gençlik Kolları Kongresi, Silivri Ortaokulu'nda Yapılıyor

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Silivri'de AK Parti'nin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda yapılması tepki topladı. CHP Silivri İlçe Başkanı, milli kurumların siyasi etkinliklere alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - AK Parti 7. Olağan Silivri Gençlik Kolları Kongresi'nin Silivri Ortaokulu'nda yapılacak olması tepki çekti. Okulun bahçesine ve konferans salonuna çok sayıda AK Parti flaması asıldı. CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, "Ülkede siyaseten arındırılması gereken 'milli' iki kurum var. Bu kurumlardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı, diğeri Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu iki kurum da asla hiçbir siyasi etkinliğe veya toplantıya alet edilmemeli" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın İstanbul'daki ilçe kongreleri devam ediyor. Silivri'de bu akşam yapılacak 7. Olağan Kongre'nin yeri ise dikkat çekti. Kongrenin MEB'e bağlı Silivri Ortaokulu'nda bu akşam 19.00'da düzenleneceği duyuruldu.

Silivri Gençlik Kolları'ndan da kongreye özel video hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "Doğru zaman, doğru adam, gençlik için hemen şimdi" sözlerinin yer aldığı müzik eşliğinde okulun konferans salonunda yapılan hazırlıklar yer aldı. Koltuklara AK Parti ve Türk bayrakları bırakıldı. Bir yurttaş tarafından kaydedilen görüntüde ise okulun bahçesine de dev bir AK Parti bayrağı asıldığı görüldü.

AK Gençlik İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni dönemde yeniden İlçe Başkan Adayımız olan Utku Kapucu'yu tebrik ediyor, ilçemiz, teşkilatımız ve İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ülkede siyaseten arındırılması gereken 'milli' iki kurum var. Bu kurumlardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı, diğeri Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu iki kurum da asla hiçbir siyasi etkinliğe veya toplantıya alet edilmemeli. Bunlar, partiler üstü kurumlardır. Maalesef Silivri Ortaokulu'nda yapılan iktidar partisinin Gençlik Kolları Kongresi'ni esefle kınıyorum" tepkisini gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi, Silivri Ortaokulu'nda Yapılıyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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