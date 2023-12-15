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AK Parti Gençlik Kolları İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

15 Aralık 2023 14:49 Güncelleme: 14:50 Abone Ol

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanlığı ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri ve engelli vatandaşlar, Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Göstericiler, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek, Filistinlilere desteklerini dile getirdi.