AK Parti Gençlik Kolları, Hatay'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları üyesi Durmuş Fatih İleri, Hatay'ın Defne ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Durmuş Fatih İleri, Hatay'ın Defne ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
İleri, Çekmece Mahallesi'ndeki Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcıların taleplerini dinledi.
Sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman iletişim halinde olduklarını anlatan İleri, bu tür etkinliklerle dayanışmanın artırılacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel