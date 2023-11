AK Parti Gençlik Kolları Gazze için 81 ilde eş zamanlı "SayStop" yürüyüşü düzenledi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "SayStop" yürüyüşünde "Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek...

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "SayStop" yürüyüşünde "Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek SayStop diyerek haykırıyoruz." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları, 81 ilde eş zamanlı olarak İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto amacıyla el dövizleri ve pankartlarla "SayStop" yürüyüşü düzenledi.

Partinin Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Demirhan, İl Başkanlığı önünde, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, 1948'den beri devam eden çatışmaların kronikleştiği Filistin'de, İsrail'in 7 Ekim'den beri dünyayı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu kaydetti.

"Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin, su ve gıda dahil temel ihtiyaçlar edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıklar karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları suspus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir." diyen Demirhan, saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e itidal çağrısında bulunduğunu fakat İsrail'in çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt verdiğini söyledi.

Demirhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır."

Bugün "Gazze'de vahşete, soykırıma, zulme, insanlık suçuna dur demek" için 81 ilde yürüyeceklerini belirten Demirhan şunları kaydetti:

"Bugün Anadolu'nun her bir kösesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak 'daha adil bir dünya' diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek SayStop diyerek haykırıyoruz."

Demirhan'ın konuşmasının ardından İl Gençlik Kolları üyeleri ile AK Parti Ankara Milletvekilleri Zehranur Aydemir, Zeynep Yıldız, Ankara İl Başkanlığı önünden Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'na kadar yürüdü.