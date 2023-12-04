Üye Girişi
Haberler

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve 2 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu ve 2 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişinin ise durumu iyiye gidiyor.

SAMSUN'da 2 otomobilin çarpıştığı, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25), Tolgahan Topuz (22) ve Nuhcan Çevik'in (22) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Ertuğrul Sağlam'ın (26) durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik de Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 2 Aralık akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Nişan merasimine giden Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, iddiaya göre makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeritte Ankara'dan yola çıkıp Artvin'e giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü, Nuhcan Çevik ve Ertuğrul Sağlam, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İslamoğlu ile Topuz, kurtarılamadı. Nuhcan Çevik de dün sabah yaşamını yitirdi.

Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin'de toprağa verildi. Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik'in cenazesi ise Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Sağlam'ın genel durumunun iyiye gittiği, aldığı darbeden dolayı gözünden ameliyat edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

AK Parti Gençlik Doğukan Artvin Samsun Ölüm Kaza Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title