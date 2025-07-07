AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiri

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "CHP'nin yıllardır gençleri sadece ihtiyaç duyduğunda aparat olarak gördüğü ortadadır. Gençleri yönetim kademelerine almaktan kaçınan, onların fikirlerini ciddiye almayan bir zihniyetin bugün gençlik üzerine söz söylemesi trajikomiktir." ifadelerini kullandı.

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın açıklamasındaki ifadelerini eleştirdi.

Açıklamasında, "Ak Parti Gençlik Kolları'nda yetişmiş isimlere yönelik hadsiz ve seviyesiz ifadeleriniz, AK Gençlik'in başarısına olan tahammülsüzlüğünüzün açık göstergesidir." değerlendirmesini yapan İbiş, şunları kaydetti:

"Ak Parti Gençlik Kolları, bir okuldur. Bu okulda sadece siyaset değil, ahlak, adalet, vatan sevgisi ve millet bilinci öğretilir. Bugün bu teşkilattan yetişmiş yüzlerce genç; bu ülkeye şerefiyle hizmet etmektedir. Bu gençlerin en büyük referansı, alın terleri, sadakatleri ve milletine duydukları aşktır.

CHP'nin yıllardır gençleri sadece ihtiyaç duyduğunda aparat olarak gördüğü ortadadır. Gençleri yönetim kademelerine almaktan kaçınan, onların fikirlerini ciddiye almayan bir zihniyetin bugün gençlik üzerine söz söylemesi trajikomiktir. Ne yazık ki, kendi içindeki genç potansiyeli dahi değerlendiremeyen bir Genel Başkan'ın, AK Parti'nin gençliğine dil uzatması, yalnızca bir çaresizliğin dışa vurumudur."