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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İzmir'de yangın bölgelerini ziyaret etti

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yangının etkili olduğu İzmir Karşıyaka'da vatandaşlarla bir araya geldi. İnan, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti. İnan, yerel yönetimlerin koordinasyon eksikliği ve itfaiye performansının mağduriyeti artırdığını belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yangının etkili olduğu İzmir Karşıyaka'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan İnan, Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan'ı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İnan, sabah saatlerinden itibaren sahada yangından etkilenen tüm noktaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugün yoğun şekilde havadan söndürme işlemleri için İzmir'e destek sağlandığını vurgulayan İnan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

Ormanlardaki yangın enerjisinin düşürülmesi için yapılan müdahalenin başarılı olduğunu anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Şimdi diğer bölgelerdeki yangınları söndürme mücadelesi orman kahramanlarımız tarafından devam ediyor. Bugün Doğançay'dayız. Diğer mahallelerimizi de ziyaret ediyoruz. Yerel yönetimlerin burada zayıflığını görebiliyoruz. Burada yanan dükkanlara, evlere itfaiyenin yetişmesi çok zor bir süreç almış. Bunda da koordinasyon eksikliği ve vatandaşımızın mağduriyetini giderecek noktada bir hamle yapılmaması da tamamen yerel yönetimlerin beceriksizliği durumda. Dünden beri 'yok uçaklar nerede, yok helikopterler nerede'? Onlar zaten Bolu'da da Muğla'da da Karabük'te de Çanakkale'de de görevlerini yapıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında bugün yangın mücadelesi var."

İnan, itfaiyenin bu kadar geç gitmesinin mahallelerde vatandaşın mağduriyetini artırdığını savundu.

Yaraları hep birlikte saracaklarını anlatan İnan, "Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine çağrım sadece görev alanlarındaki işleri adamakıllı, doğru, vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir şekilde yapsınlar. İtfaiye performanslarını daha koordinasyonlu götürsünler." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin hem havadan hem karadan yangınla mücadele ettiğini vurgulayan İnan, şehir merkezindeki söndürme çalışmalarının ise zayıf kaldığını ileri sürdü.

İnan, hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Eyyüp Kadir İnan Milletvekili Karşıyaka AK Parti İtfaiye Gençlik izmir Politika Güncel Haberler

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