AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, İzmir'de sahur programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinerek, "Bizler bu seçimde kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Karşımızda karanlıkta el ele tutuşanlar var. Bir yanda da aydınlıklı el ele tutuşanlar var. Ben inanıyorum ki Gümüşpala'daki tüm dostlarımız ve çevremiz bu karanlıkta el ele tutuşanlara 14 Mayıs günü hak ettikleri cevabı verecektir." dedi.

Ak Parti İzmir milletvekili adayı İnan, Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla sahur yaptı.

Sahur öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnan, çocukluk ve gençliğinin Bayraklı'da geçtiğini, AK Parti Gençlik Kollarında siyasete başladığı zaman hemşerilerinin hep yanında olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Siverekli bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan İnan, "Bir Kürt'üm. Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yapıyorum. Birinci sırada bir Kürt kardeşiniz olarak Kürt kardeşlerimizi de temsil ediyorum. 2 sene içerisinde Cumhurbaşkanımızı Diyarbakırlı, Mardinli ve Şanlıurfalı gençlerle buluşturduk. İstedik ki o bölgedeki gençlerle Tayyip Erdoğan arasındaki bağ bölgede çok güçlü göstersin. Kürtleri istismar edenlere karşı da bölgede en güçlü cevabı Tayyip Erdoğan ile hep birlikte verelim. Bunu da iki senedir yapmış olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

İnan, AK Parti iktidarı dönemlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan birçok kentte havalimanları yapıldığını, bölgenin kalkınmasını istemeyenlerin yapılan yatırımlara karşı olduğunu anlattı.

2015 ve 2016 yıllarında doğudaki bazı kentlerde gençlerin dışarıya çıkamadığını belirten İnan, "Bugün burada AK Parti'ye vereceğiniz her bir destek oradaki bizim çocuklarımızın daha müreffeh bir dünyada istismar edilmediği bir dünyada yaşaması anlamına geliyor. Ben bir Siverekli olarak bu sorumluluğu yerine getirmek için biraz da çalışıyorum. Çünkü orada Hakkarili genç kardeşlerimizin de kalkınması için mücadele etmem gerektiğini giderek anladık." diye konuştu.

İnan, 30 yaşında genç bir milletvekili olduktan sonra da Türkiye için çalışmaya yorulmadan devam edeceğini vurguladı.

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen İnan, şunları kaydetti:

"Bizler bu seçimde kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Karşımızda karanlıkta el ele tutuşanlar var. Bir yanda da aydınlıklı el ele tutuşanlar var. Ben inanıyorum ki Gümüşpala'daki tüm dostlarımız çevremiz Bu karanlıkta el ele tutuşanlara on dört Mayıs günü hak ettikleri cevabı verecektir. Önümüzde 25 gün var. Sizlerden Recep Tayyip Erdoğan adına her gününüzü çok çalışarak herkes en yakınından başlayarak bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatarak bir süreç geçirmesi lazım. Oylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve oylar parlamento seçimlerini AK Parti'yi diyerek güçlü bir kampanyaya hep beraber burada bismillah dememiz lazım."

AK Parti İzmir 2. Bölge 6. Sıra Adayı Muhammet Doğan da AK Parti'nin birçok projeyi Türkiye'de hayata geçirdiğini, Türkiye Yüzyılı kapsamında da vatandaşların desteğiyle projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini vurguladı.

Sahur programına Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Metehan Yeğen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Demircioğlu ve vatandaşlar katıldı.