AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, gençleri Adana'daki buluşmaya davet etti Açıklaması - Haberler

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, yarın Adana'da düzenleyecekleri, "Bir Gençlik Şöleni"ne tüm gençleri davet etti.

İnan, yazılı açıklamasında, AK Parti Gençlik Kolları'nın, geleneksel hale gelen şölenlerinin bir yenisini daha Adana'da gerçekleştireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Adana'da binlerce gençle buluşacaklarını vurgulayan İnan, "Coşku ve heyecan içerisinde Adana'da gerçekleştireceğimiz Bir Gençlik Şöleni'mize tüm genç arkadaşlarımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu şölenin AK Parti Gençlik Kolları'nın geleneksel buluşması olduğunu tekrarlayan İnan, şu bilgileri paylaştı:

"Partimizin kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiğimiz ve çok önemsediğimiz gençlik şölenimizi Cumhurbaşkanımızın takdir ve tercihleriyle bu yıl Adana'da yapıyoruz. En son 2014'te gerçekleştirdiğimiz ve koronavirüs salgınıyla uzun bir ara verdiğimiz geleneksel buluşmalarımızı devam ettirerek, köklü bağlarımızı coşku ve heyecanla pekiştiriyoruz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz siyaset tarihinde gençlerin önünü açan, gençlere yön veren ve gençlere güzel bir Türkiye bırakmak için her türlü fedakarlığı gösteren bir lider olarak adını tarihe altın harflerle kazımıştır. Bizler de onun gençleri olarak Adana'da kendisini yüksek coşku ve büyük bir heyecanla bekliyor olacağız. İlk defa oy kullanacak binlerce kardeşimiz ve gençlik kolları mensuplarımız başta olmak üzere 110 bin gençle birlikte Bir Gençlik Şöleni'nde tarihi bir gün yaşayacağız."

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yanı sıra birçok etkinlik ve konser programıyla gençlerin unutulmaz bir şölen yaşayacağı bilgisini vererek, "Sevilen sanatçılar Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay da şölenimizde sahne alacak. Şölende açıklayacağımız gençlik manifestosuyla 2023'e doğru olan azim ve inanç dolu yolculuğumuzu deklare etmiş olacağız. Şölenimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.