AK Parti Gelibolu Kadın Kolları Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

AK Parti Gelibolu Kadın Kolları, muharrem ayı dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İlçe başkanı, belediye başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı etkinlikte aşure dağıtıldı.

Ak Parti Gelibolu Kadın Kolları tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İlçe merkezindeki aşure dağıtımına, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Kadın Kolları Başkanı Aytaç Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aşure dağıtımında konuşan Soyuak, "Muharrem ayı olması münasebetiyle AK Parti Gelibolu Kadın Kolları başkanlığımız tarafından düzenlenen aşure ikram gününde vatandaşlarımıza, İl Genel Meclisi Üyemiz ve yönetimimizle muharrem ayının bolluğu ve bereketi için hep birlikte aşure dağıttık." dedi.