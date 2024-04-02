AK Parti Gaziosmanpaşa'da itirazı kabul etti, Beykoz'da süreç devam ediyor

Ak Parti, Gaziosmanpaşa'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazın 1 ve 3 nolu seçim kurulunca kabul edildiğini, Beykoz'daki sürecin ise devam ettiğini bildirdi.

Ak Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak Gaziosmanpaşa ve Beykoz'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti.

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, AA muhabirine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin gerçekleştiğini, milletin iradesine saygı duyduklarını söyledi.

Millet ne söylerse başlarının üstünde yeri olduğunu belirten Birdal, "Biz millet iradesinin sandığa nasıl girdi ise öyle çıkmasını isteriz, bu anlamda İstanbul'da bazı ilçelerde itirazlarımız oldu. Bunlardan Gaziosmanpaşa ilçede tüm oyların sayılmasını istedik ve 1 ve 3 nolu seçim kurulu sandıkların tümünün sayılmasına karar verdi, 2 nolu seçim kurulu ise ret verdi, 2 nolu kurulun ret kararını hukuki süreç gereği il seçim işlerine itiraz ederek hukuki süreci takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Birdal, şunları kaydetti:

"Yine Beykoz ilçesinde de tüm oyların sayılması talepli itiraz dilekçemizi seçim kuruluna verdik. Beykoz seçim kurulunun hukuki süreci değerlendirmesi devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi Türkiye hukuk devletidir. Oylarımızın hukuken takipçisi olacağız. Milletimiz bizim baş tacımızdır."

Resmi olmayan sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe AK Parti'li Hasan Tahsin Usta'ya yüzde 0,33 fark attı. 107 bin 636 oy alan Bahçetepe, 106 bin 757 oy alan Usta'yı 879 oy farkla geçti.

Beykoz'da ise CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.