AK Parti Gaziantep'ten İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği

AK Parti Gaziantep'ten İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği
AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Parti yetkilileri, her çocuğun eksiklerle okula başlamaması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye desteğinde bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter, kalem ve çeşitli kırtasiye malzemeleri teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, hiç bir öğrencinin okula eksiklerle başlamasına gönüllerinin razı olmayacağını, bu kapsamda devlet ve milletin el ele vererek, geleceğin teminatı olan çocuklara katkı sağlamak için seferber olduğunu aktardı.

İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da eğitime yapılan her yatırımın ülkenin yarınlarına yapılan en kıymetli yatırım olduğunu vurguladı.

Öte yandan programın ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, il başkanlığında "Açık Kapı Hasbihal" programında vatandaşları kabul etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
