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AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden Nizip İlçe Başkanlığına Ziyaret

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AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş ve yeni yönetimine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, yeni yönetimin partiyi güçlendireceğine inandığını söyledi.

Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak ve Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş ve yönetimine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, "Nizip büyük ve dinamik bir ilçe, yeni yönetimin partimizi daha da güçlendireceğine olan inancımız tam. İlçe başkanımız ve yönetimine başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Yeni seçilen Nizip İlçe Başkanımız Sayın Yakup Karakuş ve oluşan yeni ilçe yönetimini ziyaret ederek tebrik ettik. Allah'ın rızası doğrultusunda siyasetin merkezine alınacak 4 hukukun altını çizdik." diye konuştu.

Milletvekili Derya Bakbak da, AK Parti'nin Gaziantep'teki güçlü teşkilat yapısının önemine değinerek, "Gaziantep'in her bölgesinde halkımızla bir arada olmanın, onların sorunlarını çözmenin gayreti içinde olacağız. Yakup Karakuş ve yönetimi ile bu çabayı daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

İlçe Başkanı Yakup Karakuş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize olan güveni boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız. Nizip'te AK Parti'yi daha da güçlendirmek için her zaman halkımızın yanında olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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