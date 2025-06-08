AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı Coşkusu

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep'te davaya olan inanç, millete olan sevda, kardeşliğe olan bağlılığın dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Hep birlikte aynı sofrada buluşmanın, aynı sevince ortak olmanın huzurunu yaşadık. Her bir vatandaşımızın yüreğinde hissettiğimiz samimiyet ve muhabbet bizlere güç verdi, umut verdi. Biz, bu aziz millete hizmet etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. ve biliyoruz ki bu kutlu yolda yürürken en büyük gücümüz milletimizin duası, teşkilatımızın kararlılığı ve davamızın haklılığıdır. Mübarek Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."

Törende AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, belediye başkanları ve milletvekilleri ile bayramlaşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Programda katılımcılarla sohbet eden AK Parti Gaziantep heyeti, büyükleriyle bayramlaşmaya gelen çocuklara da oyuncak hediye etti.