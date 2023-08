AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin: Deprem Bölgelerine 850 Bin Yapı Yapılacak

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, deprem bölgelerine dikkat çekerek, "Depremde yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 680 bini konut ve köy evi, 170 bini de ticari alan olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız yapı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılacak" dedi.

Eşi ve oğlunu 6 Şubat depremlerinde kaybeden kendisi de bir depremzede olan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Devletin tüm imkanlarını seferber ederek, deprem bölgelerinden bir an bile elini çekmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve depremden bu yana acımızı paylaşan, her daim yanımızda olan yardımsever halkımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Çetin, "Hemen hemen her gün bir bakanımızı ağırlıyoruz. Nurdağı ile İslahiye'de yaşayan depremzede kardeşlerimizle bakanlarımız birebir ilgileniyorlar. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantılarda bölgenin ihtiyaçlarına ve mevcut durumuna ilişkin bilgileri alıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerimiz Nurdağı ve İslahiye İlçelerimizde çalışmalar yapıyorlar. Bizler de AK Parti Gaziantep il-ilçe teşkilatları olarak belediyelerimiz, AFAD ve STK'larımızla iş birliği içerisindeyiz. Bize düşen her ne ise fazlasını yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek bir hemşerimiz, tek bir depremzede kardeşimiz dışarıda kalmayana dek önceliğimiz buralar. Üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Depremlerin yaralarının bir önce sarılması için inşaatlar hızla ilerliyor"

Deprem mağdurlarının unutulmamasına dikkat çeken Çetin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bin yılın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü" dile getirdi.

İl Başkanı Murat Çetin, "Depremde yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 680 bini konut ve köy evi, 170 bini de ticari alan olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız yapı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin de aktardığı üzere şu ana kadar 180 bin konutun ihalesini tamamlanarak çalışmalara başlanıldı. Bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konut inşa edilerek afetzede kardeşlerimize teslim edilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremlerin yaralarının bir önce sarılması için inşaatlar hızla ilerliyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın, hayırsever iş insanlarımızın devletimiz ile koordineli bir şekilde yapılacak çalışmalara duyarlı yaklaşımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üniversitelerin açılmasıyla birlikte yurt ve barınma sorunu yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ve gerekli çalışmaların yapılarak hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamayacağını" dile getiren Çetin, 'Gaziantep, 4 üniversitesi, 100 bine yakın öğrenci kapasitesi ile Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisidir. Şehir dışından tercih yaparak, Gaziantep'e gelen öğrencilerimizin huzurlu bir şekilde eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için ilgili birimler her türlü hazırlıklarını yapmış durumdalar. Deprem hayatımızın bir gerçeği, bölgemizin de öncelikli gerçeği. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bizde bunun bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin şehrimizde rahat ettirmenin, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi eğitim alanında Türkiye'nin merkez şehri konumuna getirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi. - GAZİANTEP