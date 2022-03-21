Ömer İleri: "Gelecek, onu tasarlayana aittir"

AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen Forum Metaverse etkinliği, katılımcılara artırılmış gerçeklik deneyimi sundu.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin kullanılarak fiziksel dünyayı sanal dünya ortamında hayata geçiren "metaverse" kavramı, AK Parti'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Forum Metaverse" programında ele alındı.

AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Forum'a, iki binden fazla davetli katıldı.

Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin her alanda görülebildiği etkinlikte, katılımcılara çeşitli konu ve alanlarda Metaverse deneyimi sunuldu.

Bir QR kodunun cep telefonuna okutulmasının ardından yönlendirilen sayfada, Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'nin haberleşme ve gözlem uyduları, TÜRKSAT 5B uydusu gibi projelerle, önemli yatırımların yanı sıra bazı çalışmalar artırılmış gerçeklikle görülebildi.

Etkinliğe katılanlar, ilk kez bu teknolojiyi deneyimlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açılışında, "Metaverse"ü anlatan bir film gösteriminin de yapıldığı etkinlikte, bu teknolojinin getireceği fırsatlar ve risklerle bu alanda nelerin yapılabileceği, iki ayrı oturumda ele alınacak.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan bu Forum'da, bir siyasi parti, bir devlet liderinin himayesinde ilk defa "metaverse" kavramının ele alınacağını belirtti.

Etkinlikte, gündeme yeni giren bu kavramın, hayata ve değerlere etkilerini hep beraber konuşacaklarını dile getiren İleri, "Bu sürecin ülkemize açabileceği fırsat pencerelerini ve gündemimize getireceği riskleri beraberce değerlendiriyor olacağız." dedi.

Dünyanın içinden geçmekte olduğu dijital dönüşüm sürecine işaret eden İleri, şöyle konuştu:

"İnternet teknolojileri ile başlayan bu süreç, mobil iletişim, büyük veri, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle yeni bir aşamaya ulaştı. Son dönemde ise web 3.0, blokzincir ve tüm bu teknolojilerin beraberce mümkün kıldığı, adeta tüm hayatı bir sanal dünyaya çevirmek iddiasında olan sanal dünya teknolojileriyle hızla ve hızlanarak ilerliyor. Bu sürecin etkilerine ne kadar vurgu yapsak azdır. Bu dönüşüm, yaşam tarzımızı, ekonomimizi, hukukumuzu, üretim modellerimizi ve dolayısıyla siyaset anlayışımızı etkileme iddiasında bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Ülkemizin genç nüfusu, teknolojik gelişmelerin hızla içselleştirme potansiyeli, değişimlere hızla adapte olabilen iş kültürü ve coğrafi konumu şüphesiz bizlere bu dönüşüm sürecinde de önemli avantajlar sağlıyor. AK Parti iktidarı döneminde iş başında olan devlet aklı işte tüm bu avantajları kullanmak ve Türkiye'yi dijital çağda ön plana taşımak noktasında adeta seferber olmuş durumda."

"Gelecek, onu tasarlayana aittir"

"Gelecek, onu tasarlayana aittir." diyen Ömer İleri, AK Parti olarak bu yeni gelişen platformları daha gelişme aşamasında doğru anlamanın, konumlandırmanın ve bu gelişim sürecini ortaya koyacakları kavramlarla ve tasarımlarla doğru yönlendirmenin önemini gördüklerini belirtti.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, şöyle konuştu:

"Bu platformların gençlerimize sunacağı fırsatları tespit etmenin, bize özgü ürünlerin, iş modellerinin oluşturulmasının gereğine inanıyoruz. İktidar partisi olarak bu alanların daha başlangıç aşamasında teknolojik, toplumsal ve değerler boyutlarını incelemenin milletimize borcumuz olduğunu görüyoruz. Siyasetin görevinin bu ortamlar üzerinden siyaset yapmak yerine bugün bizim yaptığımız gibi bu ortamların siyasetini, başka bir deyişle dijitalin siyasetini yapmak olduğunu biliyoruz. Tüm bu nedenlerle bugün düzenlediğimiz Forum Metaverse etkinliğinin önemli bir adım olduğuna inanıyoruz."