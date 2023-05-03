AK Parti, Eyüpsultan'da Doğu-Güneydoğulu kanaat önderleriyle buluştu

Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda milletvekili adayları, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle buluştu.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan İlçe Başkanlığın tarafından Doğu ve Güneydoğu bölgesi kanaat önderleriyle buluşma programı düzenlendi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programa, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, AK Parti İstanbul milletvekili adayları Beşir Açıkça, Mustafa Demir, Nazif Barış Çiftçi, Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili adayı Tekin Karataş ve partililer katıldı.

Programa aileleriyle katılım sağlayan Doğu ve Güneydoğu bölgesi kanaat önderleri, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini ifade etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, "Arkadaşlar basit bir işin içerisinde değiliz. Bir kağıdı sandığa atmıyoruz. Bir ruhu, bir tarihi, bir süreci başlatıyorsunuz. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir milleti kurtarır. O millet de tarihi yazar. Tarih yazmaya var mıyız? Yaptığımız işin önemine varmak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de 21 yıldır bu ülkenin Ağrı'sından Edirne'sine, Sinop'undan Hatay'ına kadar izleri bulunan bir davanın erleri olduklarını belirterek, "14 Mayıs akşamında bu kutsal beldede Cumhurbaşkanımıza burada şükür namazını kıldırıp, Ankara'ya uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderlerinden Rahmi Uçak ise 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldığına işaret ederek, "Desteğimiz, bugüne kadar bizi aldatmayan, bizden biri, sofralarımızda bağdaş kuran, her işe besmeleyle başlayan, cenazelerimizde varlığımızın yegane sebebi olan Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i aşk ve şevkle okuyan, yurdun her köşesine hizmet sunan halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan'adır." dedi.