AK Parti, Etiyopya'da kurban kesimi ve dağıtımı yaptı

Ak Parti Ankara İl Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda Etiyopya'da 772 kurban kesti, 8 binden fazla aileye toplam 40 ton et dağıtıldı.

İl Başkanlığından Kurban Bayramı'nda Etiyopya'da gerçekleştirilen kurban kesimi ve dağıtımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Etiyopya'nın Gonder, Lisana, Sigmo ve Afar bölgelerinde 7 yıldır insani yardım çalışması düzenlendiği belirterek şu bilgilere yer verildi:

"Etiyopya'nın Gonder şehrinde inşa edilen AK Külliye'de kalan yaklaşık 200 yetim çocuk ve bölgedeki ihtiyaç sahibi aileler için 200 büyükbaş, 572 küçükbaş hayvan kurban kesildi. Yaklaşık 40 bin kişiye toplam 40 ton et ulaştırıldı. 8 binden fazla aileye hem kurban eti hem de zekat yardımı yapıldı."

"İhtiyaç duyan herkese elimizi uzatmaya devam ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları kaydetti:

"Bazıları Afrika'daki insanları sömürürken biz o mazlumların insanca yaşaması için bölgeyi ihya etmeye çalışıyoruz. Milletimizden aldığımız destek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği doğrultuda, dünya üzerinde yardıma muhtaç kim varsa onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şefkati, tüm mazlumlar için umut ışığıdır. Sözde medeni Avrupa ülkeleri Afrika'yı açlığa ve yoksulluğa mahkum ederken biz, bu insanların hak ettikleri gibi yaşamalarını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bu bölgede 150 büyükbaş kurban kesmiştik. 200 büyükbaş, 572 küçükbaş hayvan keserek önemli bir artış sağladık. Kurban etlerini 8 bin aileye ulaştırdık, aynı zamanda zekat yardımı da yaptık."

Dağıtım yapılan bölgelerde Müslümanların azınlıkta olduğuna dikkati çeken Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Etiyopya'nın nüfusu Türkiye'nin yaklaşık 1,5 katı. Gonder ve Lisana bölgelerinde Müslümanlar azınlıkta. Oradaki Hristiyan nüfus, Avrupa'daki Hristiyanlara göre daha muhafazakar yaşıyor ve Müslümanlara karşı sert bir tutum sergiliyor. Bu nedenle bu bölgelere ayrıca önem veriyoruz. Her türlü zorluğa rağmen çalışmalarımıza devam edeceğiz."