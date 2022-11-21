AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay özel yetenekli çocuklarla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Balıkesir merkezli Zihnilatif Lütuflu Zekalar Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleriyle Demokrasi Akademisi Projesi kapsamında Eskişehir'de bir araya geldi.

Milletvekili Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte Günay, özel yetenekli çocuklar ile henüz tespit ve tanısı yapılmamış üstün zeka ve yeteneğe sahip çocuklarla "demokrasi" üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye'yi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde 8 yıldır temsil eden Günay'a daha çok Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve demokrasi tanımına ilişkin sorular yönetildi.

Milletvekili Günay öncelikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisindeki çalışmalarından, Türkiye'nin konseydeki yerinin öneminden, konseyin alt komisyonlarındaki görevlerinden, konseyin genel işleyişinden ve en son geçen haftalarda katıldığı Dünya Demokrasi Forumu'ndan bahsederek söyleşiyi açtı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin üç ilkeye çok önem verdiği; bunların insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulan Günay, tüm konuların bu üç ilke çerçevesinde incelendiğini aktardı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen program, çocukların soruları ile devam etti.

Çocukların sorularını oldukça ilginç bulan Milletvekili Günay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklardan gelen sorular arasında, 'Yapay zeka demokraside kullanılabilir mi? Demokrasi yoluyla yürütülen hukuk sistemi mi yoksa hukuk sistemi ile yürütülen demokrasi mi etkilidir? Kadın ve erkek de eşitlik davranış kargaşası mı başlatır yoksa kargaşayı sonlandırır mı? Demokrasinin en temel gereksinimi nedir? Online anonimin yasaklanması demokrasiye zarar getirmez mi? Her toplum demokratik bir şekilde yönetilmeyi hak eder mi?' gibi sorular yer alıyordu. Oldukça ufuk açan ve geleceğe yönelik düşünülmesi gereken sorular bunlar. Çok keyifli bir söyleşi oldu."

Tüm sorulara cevap veren Günay, Zihnilatif Derneği Başkanı Uzman Psikolog Danışman Zeliha Kahraman ve çocuklara teşekkür ederek, kendisinin de derneğin gönüllü üyesi olduğunu belirtti.

Günay, "Bu söyleşiden benim kazanımım da bu özel yetenekli çocuklarımıza ilişkin bir farkındalık yaratmak ve onlarında eşitlik ve adalet kavramları içinde eğitim almasını sağlamak için çalışmalar yapmamız gerektiği oldu. Görüyorum ki mevcut yasalar gereği bu çocuklarımız için özel bir eğitim imkanı pek yok. Bunun gerçekleşmesi için girişimlerde bulunacağım. Ben de derneğin gönüllü üyesiyim artık. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyorum."??????? değerlendirmesinde bulundu.