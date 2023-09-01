AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Eskişehir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, Eskişehir'in Kurtuluş Savaşı'nın zor geçen günlerini yaşamış bir kent olduğunu belirtti.

Vatan topraklarının muhafaza edilmesi adına yapılan 5 önemli savaşın 3'üne Eskişehir'in tanıklık ettiğini hatırlatan Dönmez, "Eskişehir halkı da bu savaşlarda büyük fedakarlık göstermiş ve vatan uğruna sayısız şehit vermiştir. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını hep birlikte kutluyoruz. 2 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki kahraman Türk Ordusu, Eskişehir'i düşmandan geri aldı. O zaferin sevincini ve o günkü ruhu asla unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dönmez, Eskişehir'in Osmanlı'dan Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne kadar ülkesinin en zor günlerinde yanında olan ve mücadele eden bir şehir olarak tarihte yer aldığını vurgulayarak, "Düşmanlarının her zaman karşısında durmuştur. 2 Eylül zaferinde, ülkemizin ve şehrimizin, düşman kuvvetlerin zalim elinden kurtulması için kahramanca vatanını savunan şehitlerimizi derin bir rahmet ve şükranla anıyor, tüm Eskişehirli hemşehrilerimizin bu şerefli gününü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.