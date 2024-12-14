AK Parti Eskişehir Kadın Kolları'nda Devir Teslim Töreni

Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ile yapılan istişareler neticesinde Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Feriha Ertorun, görevi Özlem Ünalır'dan devraldı.

İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, her koşulda beraber olmanın yolunu bilen bir parti olduklarını söyledi.

Her bir devir teslimin bir son, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Gürcan, "Feriha Hanım partimizin son dönemindeki kadın kolları il başkanımız olacak. Bu anlamda kendisini ve ekibini cesaretlendirmek için her daim yanlarında olacağım. Bundan sonraki çalışmalarda eski ekibimizle, Özlem Başkanımızın desteğiyle devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise AK Parti'nin her zaman kendini yenileyen bir parti olduğunu belirterek, "Özlem Hanım, 4 yıl kadın kolları il başkanlığımızı yürüttü. Kendisi büyükşehir belediyesi meclis üyesi olması münasebetiyle görevini bugün itibariyle bıraktı. Teşkilat Başkanlığımızın, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın yapmış olduğu istişareler sonucunda da Özlem Hanım bugün görevi, Feriha Ertorun hanımefendi başkanımıza devrediyor." dedi.

AK Parti'de kadınların çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Albayrak, "AK Parti, kadınlarımıza ve gençlerimize vermiş olduğu ehemmiyeti her platformda dile getirmiştir ve söylemiştir. Yenilenmek de her zaman partiyi ve teşkilatlarımızı ayakta tutar, zinde tutar. Onun için de bu zamana kadar özellikle yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Özlem Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı, bu bayrağı bir noktaya getirdi. Şimdi Feriha Hanıma teslim ediyor. İnanıyoruz ki Feriha Hanım da bu bayrağı en güzel yerlere hep beraber, birlik beraberlik içerisinde milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, teşkilatımızın tüm kademeleriyle belli bir noktaya taşıyacaktır. Buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertorun ise görevi devralmanın onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu bir davadır. İsimler, koltuklar geçicidir. Önemli olan baki kalan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Hepimiz dava insanlarıyız. Önemli olan neye ve niye hizmet ettiğimizi bilmek ve niyetinizi Allah rızası için yapmaktır. Eğer biz bu amaçla çalışmaya devam edersek çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı Allah'ın izniyle devraldık. Üstlendiğimiz bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, bu büyük bir sorumluluktur. Eskişehir, şehrimiz, şehrimizin kadınları için onları en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum."

Görevini tamamlayan Özlem Ünalır da kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, Ertorun'a destek olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ertorun ve Ünalır'ın birbirlerine çiçek takdim ettiği törene, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cihan Birsen, ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.