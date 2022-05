AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Huzur, Erenköy ve Karapınar mahallerindeki gece kondu önleme bölgeleri ile ilgili sorunların yıllardır belediye tarafından sanki TOKİ tarafından engelleniyormuş gibi bir algı yaratılarak bugüne kadar söz konusu bölgede hiçbir şeyin yapılmadığını söyledi.

Nisan ayında AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan ile birlikte TOKİ Başkanını ziyaret ettiklerini anımsatan Avcı, şunları söyledi:

"Özellikle Odunpazarı bölgesinde yaşanan sorunları, Odunpazarı Belediyesinin bu sorunların çözümünde nasıl ayak sürüdüğünü ama bunu yaparken aynı zamanda nasıl bütün kabahati TOKİ'nin üzerine attığını, TOKİ'nin engelleme yaptığı gibi bir algı uyandırmaya çalıştığını anlattık. Onlarda biliyor zaten. Neticede vardığımız nokta zaten Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan bunu gerek Odunpazarı, gerekse de Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarındaki konuşmasında ayrıntılı olarak anlatıyor ama Eskişehir basının büyük bir bölümü kim kiminle fotoğraf çektirmiş, kim kiminle çektirmemiş... Kim kime teşekkür etmiş dedikoduları ile fazla meşgul olduğu için bu tür konulara pek alaka göstermiyor. Halbuki Murat Özcan'ın belediye meclislerinde yaptığı konuşmaları yayınlasalar ayrıntılı olarak okusalar önce neyin ne olduğunu önce onlar anlayacaklar sonra Eskişehir halkına anlatacaklar. Ama biz anlatıyoruz."

"Kimse onun bunun sırtından algı operasyonu yapamasın"

Milletvekili Avcı, bayramdan sonra Huzur, Erenköy, Karapınar'da doğrudan doğruya mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya geleceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki toplantılarımız da TOKİ ne diyor? Biz ne diyoruz? Halk ne diyor? Belediye ne diyor? Bunları enine boyuna halkımıza anlatacağız. Anlatacağız ki kimse onun bunun sırtından algı operasyonu yapamasın. Halk ne diyorsa, Karapınar, Huzur, Erenköy'de halk ne diyorsa onların dediği olacak. TOKİ'nin dediği de olmayacak. Zaten TOKİ'de bir şey demiyor. TOKİ 'siz ne istiyorsanız ben ona hazırım' diyor. Ama bu tür mazeretleri ortadan kaldırmak için biz bunları halkımıza mahalle sakinlerimize tane, tane toplantılarda anlatacağız."

"Sorun çözüldü çok şükür"

Hasan Polatkan Havalimanı'nda sorunun çözüldüğünü ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bu konunun çözülmesi, birilerini nedense çok fazla rahatsız etti. Bu kadar net çözümler olması... İstiyorlardı ki hakikaten orası atıl duruma düşsün. Güya bu dönemde Hasan Polatkan Havaalanını kapatılsın. Onlar da bunun tadını çıkarsınlar. İstismarını yapsınlar. Fırsat vermedik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştük. Daha sonra Cumhurbaşkanımızla görüştük ve meseleyi çözdük. Bugün, Belçika'dan bir vatandaşımız aradı, mesajını gönderdi. Oradaki vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin temsilcisi. Uçuşlar başladı mayıs ayı itibariyle herkes planlarını yaptı. 1 Mayıs'tan itibaren Hasan Polatkan'da her şey eski durumuna geldi. Belçika'daki teşekkür ediyor, Eskişehir'deki hala ne oldu, niye olmadı? Dedikodusu yapıyor. Onun için bunları da biz gittiğimiz yerlerde siz de gittiğiniz yerlerde anlatın. Sorun çözüldü çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanına çok teşekkür ediyoruz. Her sorunumuzun çözümünde katkıda bulunan başta Cumhurbaşkanımıza ve bütün ilgili bakanlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'e hizmetler aksamadan devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. İsteseler de devam edecek İstemeseler de devam edecek."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Kovid-19 salgını nedeniyle bayramlaşma törenine bir ara verdiklerini ancak şimdi tekrar bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Avrupa'nın ortasında, Ukrayna'daki vahşetini herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, Suriye'ye ne demeli? Yıllardır... Yemen'e ne demeli, Rohingya Müslümanlarına ne demeli? Myanmar'da. İşte bütün dünya bunları görmemezlikten geldi. Şimdi Avrupa'nın ortasında bütün dünya buna tanık oluyor. Kolay değil bu vatanı, bayrağı, korumak, yaşatmak. İşte şehitlerimize, gazilerimize bu yüzden minnettarız. Pandemi dedik ama durmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın desteğiyle şehrimize hizmet etmeye devam ettik. Pandemi dönemine denk gelen 2018-2021 12 dış ilçemizde 132 projeyi takip ettik. Bir milyar liranın üzerinde yatırım ve proje gerçekleştirdik. Ben bunları gerçekleştirmede Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek veren tüm bakanlarımızı ve kurumlarımıza sizin huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi durmadık, devam ediyoruz. Şehrimizde yapılan projeleri biliyorsunuz, milletvekili Nabi Avcı'nın desteğiyle. Ama onlar tamamlandı, yenilerine devam ediyoruz."

-"Mamuca'da 3 bin 109 adet TOKİ konutları başlıyor"

Kentte yürütülen TOKİ projeleri ile ilgili bilgi veren Günay, şunları bildirdi:

"Tepebaşı'nda arazi sorunu olduğu için yani arazinin depreme ve yüzey uyumlu olmadığı için iptal edildi. Odunpazarı Mamuca projesi 250 hektarlık bir projeydi ama mahkemeye verdiler. Projeyi ve imarı 3 yıl aksattılar. Lütfen bunun hesabını sorun. 3 yıl biz Mamuca'da çivi çakamadık. Yeni bir proje alanı belirlendi. Bu sefer de 250 hektardan 150 hektara düşürdüler alanı ama biz başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inşallah hem Tepebaşı'nda yapılacak hem Odunpazarı'nda yapılacak tüm projeler şu anda Mamuca'da 3 bin 109 adet TOKİ konutu olarak başlıyor. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne kadar engel çıkarırlarsa çıkarsınlar biz kararlıyız ama lütfen sizler de bunu çevrenizle paylaşın. Nasıl engellenmeye çalışıldığını ve bu arazi miktarının düşmesinin hesabının sorulması lazım. Dış ilçelerdeki TOKİ projelerimiz de devam ediyor. Hatta bazı ilçelerimiz de bitmek üzere. Toplam 876 konut da dış ilçelerimizde var. Biz vatandaşımızın refah düzeyini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Konut yaşamsal bir sorun ve bunu da çözmek için TOKİ aracılığıyla elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Şimdi daha yapılacak çok şey var. 2023'e az kaldı. 2024'e iki yıl kaldı. İşte sizlerle birlikte yine biz durmak yok yola devam diyeceğiz."

"Başarımıza, eserlerimize eser katmaya devam edeceğiz"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise yaptığı konuşmada, özellikle 2 yıllık pandemi döneminden ardından ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ile birlikte çok bereketli bir ramazan ayı yaşadıklarını ifade ederek:

"Rabbime hamdolsun. Bu bereketli ramazandan sonra bizleri sağlık, sıhhat içerisinde, huzur içerisinde bayrama kavuşturdu. Bayramdan sonra 2023'e gittiğimiz bu yolda hep beraber ana kademimiz, kadın kollarımız... Kadın kollarımız bizim için çok önemli. Her kapıya, her gönüle kadınlarımızla öncelikle giriyoruz. Hamdolsun, kadınlarımızın açamadığı kapı, giremediği gönül yok. Onların vasıtasıyla bizler de bu kalan bir yıllık süreç içerisinde hemşehrilerimizle hem hal olmaya devam edeceğiz. Üye sayımızı arttıracağız. Her kapıyı çalacağız. Her gönle gireceğiz. Gençlik kollarımızla işte o elif kuşağıyla birlikte gençlik kollarımızın bizim Asım'ın nesliymiş meğer diyor ya Asım'ın nesline ilişkin ihtiyacı gençlik kollarımızla birlikte hep beraber sahada göstereceğiz. Elif kuşağı Allah'ın izniyle inşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı ile birlikte 2023 seçimlerinin kazanılması noktasında bize çok ciddi katkı sağlayacak. Bizim ramazanın bereketinden sonra yaz dönemini de inşallah bereketli, dinamik, çalışkan bir şekilde geçirmemiz lazım. 2023 hedeflerine ilerlerken Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti Eskişehir'den Cumhurbaşkanımıza en fazla desteği vereceğiz. İnşallah 2023'ü, 2053, 2071'i ak edeceğiz. Başarımıza, eserlerimize eser katmaya devam edeceğiz."