AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan imar planı eleştirisi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarına ilişkin eleştiride bulundu.

Çalışkan yaptığı yazılı açıklamada, oldubittiye getirilerek revizyon imar planı geçirilmek istenmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alanları, park alanlarını, otopark alanlarını kamulaştıramadığını gerekçesiyle imara açtığını ancak bu yanlışın yargıdan döndüğünü ifade eden Çalışkan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İdare Mahkemesi 'kamulaştırma yükü gerekçesi dikkate alındığında, dava konusu taşınmaz ile ilgili talep edilen değişikliğin kamu yararı amaçlı olmadığı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanmadığı, mekansal ve mekansal olmayan verilerle ihtiyaç belirlenmeden plan değişikliğini nesnel, bilimsel ve teknik gerekçelere ve bir zorunluluğa dayandırmayan işbu dava konusu plan değişikliğinin plan yapma süreçleri ve yönünden mevzuata, kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olmadığı anlaşılmakla' gerekçeleriyle imar planlarını iptal etti. Bu kez de oldubittiye getirilerek revizyon imar planı geçirilmek isteniyor. Şehrin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konu kamulaştırma bedeli ödemeyelim, sosyal kültürel tesis alanına otel yapmışız şu işi de halledelim mantığıyla düzenlenemez."

Çalışkan, yeşil alanları, park alanlarını kaldırıp kilometrelerce öteye taşıyamayacaklarını belirterek, "Revizyon imar planlarının tekrar yargılamaya konu olması durumunda, iptal edilmesi durumunda bu kez plansız alanlarla karşı karşıya kalacağız. Bu tutum bir an evvel değişmeli. İmar planı değişiklikleri yargı kararlarında da altı çizildiği gibi nesnel, bilimsel ve teknik gerekçelere dayanmalı." ifadelerini kullandı.