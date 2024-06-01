AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ni eleştirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 100'den fazla işçiyi işten çıkardıkları iddia edilen Tepebaşı Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Tepebaşı Belediyesinde alın teriyle çalışan 100'ü aşkın emekçinin işten çıkarıldığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

İşten çıkarılanlar arasında down sendromlu özel bireyin olduğu iddialarını duyunca daha fazla üzüldüklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Lafa geldiğinde 'işçi dostu' olduğunu iddia eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, icraata geldi mi 'Nasıl olsa seçimlere daha çok var' gibi aciz bir mantıkla işçi kıyımı yapmaktan hiç çekinmiyor. Seçimi kazanmak için 31 Mart öncesi herkese mavi boncuk dağıtan Sayın Ataç, tasarrufu işçiden, emekçiden değil günlük 105 bin lira harcadığı ikram ve reklam bütçesinden yapmalıdır. Tepebaşı için gece gündüz çalışan, alın teri döken işçiler başımızın tacıdır. Bu kıyıma derhal son verilmelidir. İşten çıkartılan emekçi kardeşlerimiz bilsinler ki her zaman yanlarındayız ve hukuki zemin çerçevesinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. İşten çıkarmaların artarak devam edeceği iddialarının da doğru olmadığına inanmak istiyoruz. Emekçilerin ekmeğiyle oynayan Ahmet Ataç ve şürekasını Eskişehirli hemşehrilerime şikayet ediyorum."