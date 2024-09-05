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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, çiftçilerle beraber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulundu. Albayrak, genç üreticilerle tarım sektörünün taleplerini iletti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, çiftçilerle beraber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın Eskişehir'in taleplerini iletme konusunda Ankara'daki temaslarına ara vermeksizin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Eskişehir Genç Rençberler Grubu temsilcileriyle Bakan Yumaklı'yı ziyaret eden Albayrak'ın, genç üreticilerle tarım sektörünün taleplerini ilettiği duyuruldu.

Yaklaşık 45 dakika süren ve samimi ortamda geçen görüşmeyi değerlendiren Gürhan Albayrak, "Üreten, toprağa bereket katan çiftçilerimizin her daim yanındayız. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği ve tüm paydaşların katıldığı çalıştay sonrası sektörün taleplerini rapor halinde Bakan'ımıza tek tek ilettik. Sayın Bakan'ımıza Eskişehir'e ve bilhassa genç çiftçilerimize gösterdiği ilgi, alaka ve misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Üreticilerle sık sık bir araya gelerek talepleri dinlediğini belirten Bakan Yumaklı, sıkıntıların çözümünde diyalogun önemini vurgulayarak, Albayrak ve beraberindeki Eskişehirli genç çiftçilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaretten oldukça memnun olduklarını söyleyen Eskişehir Genç Rençberler Grubu temsilcileri ise ilgileri için Bakan Yumaklı ile İl Başkanı Albayrak'a teşekkürlerini sundu.

Ankara'da gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı AK Parti Tarım

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