AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sakaryabaşı'ndan kent merkezine içme suyu getirilmesi projesini destekliyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sakaryabaşı'ndan kent merkezine içme suyu getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek projeyi desteklediklerini belirtti.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada projenin Eskişehir için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Eskişehir'e Sakaryabaşı'nden içme ve kullanma suyu temini ile ilgili olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca imzalanan projenin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından olumlu görüşlerinin alınmasının ardından, DSİ Genel Müdürlüğünce 29 Kasım 2021'de onaylandığını anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 'Sakaryabaşı Kaynaklarından Eskişehir İline İçmesuyu Temini Planlama Raporu Yapımı' işinin sözleşmesi 3 Kasım 2021 tarihinde imzalanarak, 12 Kasım 2021 tarihi itibarıyla işe başlanmıştır. Süre uzatımlı olarak planlama raporu çalışmalarının, 1 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Planlama raporunun onayı ardından, yatırım programında yer alan 'Eskişehir İline Sakaryabaşı Kaynaklarından İçme suyu Temini Proje Yapımı' süreci sorunsuz şekilde akışında devam etmektedir."

Albayrak, toplam proje maliyetinin 14 milyar lira olduğunu belirterek, "Bu bilgiler doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 20 yıldan bu yana sorumluluğu alanında olmasına rağmen tek bir adım dahi atmadığı süreci yürütmediğinden, DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar süreç eksiksiz şekilde yürütülmüştür. Tüm rapor, bilgi ve belgeler hazırdır. Büyükşehirden kaynaklanan sebepten dolayı her ne kadar geç kalınmış olsa da bu konu siyaset üstü bir meseledir. Eskişehirimizin geleceği için üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Süreç sorunsuz şekilde devam etmektedir. Sözde değil, özde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.