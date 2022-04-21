AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi - Haberler

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediyesine imar planı eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan imar planıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan imar planıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin şehrin planları ile ilgili "ateşle oynadığını" öne sürdü.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, "5000'lik planlarda şehrin tamamına ilişkin revizyon yapılması, yasaya açıkça aykırı şekilde hazırlandığı gerçeğini değiştirmeyecek ve mutlak açılacak itiraz davaları ile şehrin plansız kalması sonucunu doğuracaktır." ifadesini kullandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, imar, Güncel, Haberler

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