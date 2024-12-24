AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan THY Başkanı Bolat'a Ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'a ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın Bolat'la bir araya gelerek Eskişehir'e dair görüşmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Eskişehir için hayallerinin olduğunu belirterek, birlikte olduklarında her yolun açılacağını kaydetti.

İlerleyen günlerde bu birlikteliğin daha da güçleneceğini vurgulayan Albayrak, "Güzel Eskişehir'imiz havacılık alanında parmakla gösterilen bir il olacak, inşallah. Planlanan gelişmelerden ufak detaylar verecek olursak; THY'nin ihtiyacı olan geleceğin pilotları Eskişehir'den yetişecek. Eskişehir, THY'nin önemli bakım üslerinden biri olacak. TEI bu konuda kilit rol oynayacak. Hasan Polatkan Havalimanı'na seferlerin artırılması için THY çalışmalarına hız verecek." ifadelerini kullandı.