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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Otopark Açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Otopark Açıklaması
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bir otopark alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesini eleştirerek, belediyelerin iş bilmezlik içinde olduğunu ve bu durumu Eskişehir halkına şikayet ettiklerini belirtti.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kentteki bir otopark alanının, imar revizyonu planı uygulanarak akaryakıt istasyonu haline getirilmesini eleştirdi.

Albayrak, Tepebaşı ilçesindeki Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın karşısında bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait otoparkın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu otoparka ait arazinin, geçen hafta düzenlenen Tepebaşı Belediye Meclisi Toplantısında imar değişikliği kararıyla akaryakıt istasyonuna dönüştürüldüğünü söyledi.

Otoparka ait alanının önceki dönemlerde yeşil alan vasfında olduğunu kaydeden Albayrak, "Alanı sürekli revize ederek otoparka çevirmişlerdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi şu anda burayı artık akaryakıt istasyonuna çevirdi. Şimdi biz burada tabii ki üzülerek şunu söylüyoruz; iş bilmezliklerin artık zirveye çıktığı bir zaman dilimindeyiz. Hem Tepebaşı Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesinin bu rantı kimin için açtığını özellikle sormak istiyoruz. Bu konuda özellikle şunun altını çizmek gerekir. Yerel seçimlerin üzerinden 6 aylık bir zaman dilimi geçti. İlk önce işçi kıyımıyla başlayan bir süreç var ve akabinde artık maaşları dahi ödeyemeyecek bir hale gelen Tepebaşı Belediyesi söz konusu. En sonunda da artık imar rantıyla alakalı süreçlerin başladığını görüyoruz. Bunun da en büyük örneği, otopark olarak görülen yerin artık bundan sonra akaryakıt istasyonu olarak devam etmesi olacak." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a seslenen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu soruyoruz, diyoruz ki 'Bu rantı kimin için açtınız?' Her zaman çevrecilikten bahsedenler, bugün gelsinler, burayı görsünler. Eskişehir'in önemli bir parkının karşısında bir ortaokulun yanına kalkıp akaryakıt istasyonu açmak nedir? Bu konuyu Eskişehirli hemşerilerimize şikayet etmek anlamında burada bir basın açıklamasıyla duyurmayı uygun gördük. Bu soruyu tekrardan soruyoruz. Bu rantı kimin için açtınız? Etrafında takriben 5-6 kilometre alan içerisinde belki 3-4 tane akaryakıt istasyonu olmasına rağmen ve Eskişehir'de en büyük sorun ve sıkıntılardan bir tanesi otoparkken bugün kalkıp da böyle bir otoparkı neden akaryakıt istasyonu olarak çevirdiniz? Bu rantı kimin için açtınız diye buradan belediye başkanlarına, CHP milletvekillerine ve CHP İl Başkanına soruyoruz. Eskişehir halkına buradaki belediye başkanlarını, milletvekillerini şikayet etmek için var olduğumuzu dile getiriyoruz."

Albayrak, söz konusu karara belediye meclis toplantısında AK Parti grubu olarak ret oyu verdiklerini dile getirerek, "Tabii ki otopark ihtiyacını şu an çözemediler. Var olan otoparkları da ranta açmış olmalarına karşıyız. Otoparkı yapmıyorsunuz. Otopark olan mekanları da neden ranta açıyorsunuz? Kimlere söz verdiniz? Yargıya başvuracağız." dedi.

Basın açıklamasında, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya da yer aldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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