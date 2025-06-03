AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu kaydetti.

Ak Parti teşkilatıyla daha güçlü ve daha güzel bir aile olduklarını ifade eden Albayrak, şunları bildirdi:

"Biz birlikte Eskişehir'iz. Bu vesileyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte nice bayramlara."

Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, 4 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek olan AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Geleneksel Bayramlaşma Programı'na vatandaşları davet etti.