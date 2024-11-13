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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine Eleştiri

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine Eleştiri
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Asarcıklı Caddesi'nin trafiğe kapatılması sonrası yaşanan sorunlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesini eleştirerek, esnaf ve vatandaşların sıkıntılarına dikkat çekti.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Asarcıklı Caddesi'nin bir bölümünün Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla trafiğe kapatılmasının ardından yaşananlara dair Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın cadde esnafını ziyaret ederek taleplerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluklarını düzgün şekilde yerine getirmesini gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'in kalbinde yıllardır çilesi bitmeyen bir inşaat alanıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan, "Bu şehrin en merkezi noktalarından birinde, ne düzgün bir denetim var ne de vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına bir düzenleme. Yollar tıkalı, yönlendirme tabelaları yok, yayalar yürüyemiyor, araçlar geçemiyor. Müşteri esnafa ulaşamıyor. Haliyle esnaf sıkıntıda ve vatandaşın sabrı ise tükenmiş durumda. Adeta 3'üncü dünya ülkelerinden bir görüntü sergileyen bu alanda, Eskişehir halkı böylesi bir mağduriyeti hiç hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, alanı halkın yararına düzenlemek ve şehre yakışır bir estetik katmanın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz adına soruyoruz, 'Bu çile ne zaman bitecek?' Eskişehirli hemşehrilerimiz, sorumluluk sahibi bir yönetim ve hızlı çözümler bekliyor. Biz de AK Parti olarak, vatandaşımızın yanında olmaya, onların sorunlarını yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Eskişehir'in modern, yaşanabilir bir şehir olması için daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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