AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını bildirdi.

Milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği mücadelenin şanlı zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünün gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

"Milletimizin sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin simgesi olan bu büyük zafer, birlik ve beraberlik ruhunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da ileriye taşımak ve güçlü, büyük Türkiye idealine hep birlikte ulaşmaktır."