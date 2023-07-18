Üye Girişi
Haberler

AK Parti eski il başkanının karıştığı kaza kamerada

Güncel Haberler

AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın aracı ile başka bir araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Ak Parti eski il başkanının karıştığı kaza kamerada

ŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın aracı ile başka bir araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa-Birecik otobanı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı yönetimindeki 63 M 5369 plakalı otomobil ile Hakan A.'nın kullandığı 27 Z 2593 plakalı otomobil çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa AK Parti Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title