AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığınca toplu sünnet şöleni yapıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, " Türkiye'de ve Türkiye'nin gönül coğrafyasında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı her zamankinden daha diri tutmak zorundayız. Allah'ın izniyle bu Terörsüz Türkiye sürecini de başarıyla tamamlamayı Rabb'im bize nasip edecek." dedi.

Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplu sünnet şöleninde konuşan Kaya, "Terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaya, 1000 yıldır bu topraklarda çok büyük bedeller ödendiğini ve büyük kayıplar yaşadıklarını dile getirerek, "Artık annelerimiz ağlamasın istiyoruz. Babalarımızın boğazı şehit haberleri geldiğinde düğüm düğüm olmasın istiyoruz. Artık bu ülkenin bütün annelerinin yüzü gülsün, kardeşlik türküleri söylensin. Bu ülke artık birlik, beraberlik ve kardeşliğini her zamankinden daha güçlü kılsın istiyoruz." diye konuştu.

Coğrafyada yaşanan oyunlara, savaşlara ve tuzaklara karşı yapılması gerekenin Türkiye'de kardeşliği büyütmek olduğuna dikkati çeken Kaya, "Türkiye'de ve Türkiye'nin gönül coğrafyasında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı her zamankinden daha diri tutmak zorundayız. Allah'ın izniyle bu Terörsüz Türkiye sürecini de başarıyla tamamlamayı Rabb'im bize nasip edecek." ifadelerini kullandı.

"Biz hep birlikte bu anlayışa 'dur' diyoruz"

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 2028'de yapılacak Genel Seçimler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Ak Parti'nin vatandaşının tüm sorunlarıyla dertleşen bir parti olduğunu kaydeden Özdemir, "Diğer taraftan maalesef üzülerek ifade etmek gerekir ki belediyelerin kaynaklarını kendi siyasi partisindeki çekişmeleri için harcayan, kendi siyasi partisini dizayn etmek için harcayan, aynı zamanda ülke siyasetini dizayn etmek için heba etmek isteyen bir anlayış var. Biz hep birlikte bu anlayışa 'dur' diyoruz. Hep birlikte bu anlayışın yerle yeksan olması gerektiğini ifade ediyoruz. Hep birlikte vatandaşımızla olan gönül bağını sürdürerek, inşallah 2028'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha güçlü bir şekilde ülkemizin başına geçireceğiz." diye konuştu.

Üçevler'de bulunan İlçe Başkanlığının bahçesinde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra bazı vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan şölende patlamış mısır ile pamuk şeker dağıtıldı.

Şölene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve İl Başkanı Özdemir'e tablo hediye edildi.