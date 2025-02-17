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AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Küçükoğlu, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ekim ayında ilçe düzeyinde başlayan kongrelerin İstanbul kongresiyle tamamlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla çalışan teşkilat mensuplarıyla büyük bir aile olmanın gururu içinde olduklarını ifade eden Küçükoğlu, "Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır." dedi.

8. Olağan Büyük Kongrede kullanacakları sloganlarla Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttıklarını anlatan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"AK Partimizin ışığındaki istibal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati, adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize 'hayırlı olsun' diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."

Küçükoğlu, ayrıca Erzurum'dan en az 1500 teşkilat üyesinin kongrede yer alacağının söyledi.

Toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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