AK Parti Erzincan İl Başkanı 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kabadayı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğraflarını seçen Kabadayı, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı" ve "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerine oy verdi.

Kabadayı, "Yılın Kareleri" arasında çok güzel fotoğrafların yer aldığını ve seçim yapmakta zorlandığını ifade ederek, emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.