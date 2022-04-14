AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Civelek, 39. Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim ile çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt da Civelek ve ekibine başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette, şoför esnafının sıkıntılarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Cevdet Civelek, Hisarcık, Bozkurt, Ereğli, Güncel, Haberler

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