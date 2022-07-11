AK Parti Elazığ milletvekilleri Bulut ve Ağar, Keban'da partililerle bayramlaştı
AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, Keban ilçesinde partililerle bir araya geldi.
AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, Keban ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Milletvekilleri Bulut ve Ağar, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcıları Sencer Selmanoğlu ve Seyfullah Yıldız ile partililerin Kurban Bayramını tebrik etti.
Bayramlaşma programına Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak da katıldı.
AA / Pirhasan Doğan - Güncel