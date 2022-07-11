AK Parti Elazığ milletvekilleri Bulut ve Ağar, Keban'da partililerle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Elazığ milletvekilleri Bulut ve Ağar, Keban'da partililerle bayramlaştı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Elazığ milletvekilleri Bulut ve Ağar, Keban'da partililerle bayramlaştı

AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, Keban ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, Keban ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Milletvekilleri Bulut ve Ağar, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcıları Sencer Selmanoğlu ve Seyfullah Yıldız ile partililerin Kurban Bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programına Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak da katıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Metin Bulut Hisarcık Elazığ Keban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title