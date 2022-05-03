AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar Keban'da partililerle bayramlaştı

KEBAN, ELAZIĞ (AA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Keban ilçesinde partililerle bayramlaştı.

Ağar, beraberinde AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Keban ilçesine geçti.

Burada Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak ve partililer tarafından karşılanan Ağar, partisinin ilçe teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi, onlarla bayramlaştı.