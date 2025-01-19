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AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, gerçekleştirildi.

Ak Parti Elazığ İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezindeki kongrede, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından gençlik kollarının çalışmalarına ilişkin çeşitli sinevizyon gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın mesajlarının okunduğu genel kurula Koray Adsız tek aday olarak katıldı.

Daha sonra yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Adsız, AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Adsız, yaptığı konuşmada, bu onurlu göreve kendisini layık gören tüm büyüklerine teşekkür ettiğini belirterek, "Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin 'Gençliğimle geleceğe yön ver' diyerek çıktığımız bu yolda, gençlik aşkıyla hep birlikte daha güçlü bir teşkilat, Elazığ ve Türkiye inşa edeceğiz. Teşkilatımıza ve davamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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