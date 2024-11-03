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AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, Partinin Hedeflerini Açıkladı

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, Partinin Hedeflerini Açıkladı
Haberler
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Haberler
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AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partilerinin 22 yıllık sürecini değerlendirerek, gelecekteki hedeflerini anlattı ve il kongresine hazırlanacaklarını belirtti.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, partilerinin 22 yıldır iktidarda olduğunu ve daha uzun yıllar bu ülkeye hizmet edeceğini söyledi.

Parti olarak ilk günkü heyecanla yollarına devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, siyasetin gönül almak, küskünleri barıştırmak ve gönüllere girmek olduğunu, ötekileştirmeye karşı çıktıklarını ifade etti.

Yıldırım, 24 yıldır siyasetin içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ekibimizle canla, başla çalışıyoruz. Nasip olursa il kongremizi de büyük bir coşkuyla yapacağız. İlçe kongrelerimizden sonra uygun bir günde il kongremizi yapacağız. Cumhurbaşkanı'mızı da kongreye davet edeceğiz."

Yıldırım, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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